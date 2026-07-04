Путин изменил Налоговый кодекс в пользу производителей горючего

Российский президент Владимир Путин изменил Налоговый кодекс в пользу производителей горючего - мера предназначена для преодоления топливного кризиса.

Поправки предполагают налогообложение акцизами бензина, который получен при смешивании с иными компонентами (например, для производства бензина АИ-92). Такое смешение приравнивается к производству. Налогоплательщики со свидетельством о переработке нефтяного сырья смогут получить вычет акциза, в том числе при производстве бензина смешением.

Также поправлен демпфирующий механизм для компаний, которые продают произведенный за рубежом бензин на российском рынке. Если бензин произведен в одной из стран-участниц ЕАЭС, демпфер составляет 0,9. Для бензина, произведенного в других странах, демпфер будет определяться в зависимости от цены импортного паритета. Она складывается из индикативной цены бензина АИ-92 на индийском рынке и стоимости доставки из портов Индии в Россию, пишет Коммерсант.

Изменения, касающиеся дополнительного обеспечения топливом, будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 июня. Все, что касается нефтеперерабатывающих заводов, — с 1 января 2026 года.

Атаки беспилотников вывели из строя значительную часть перерабатывающих мощностей, дефицит уже охватил десятки регионов. Оценки масштаба потерь мощностей разнятся в зависимости от методики подсчета: одни эксперты говорят о сокращении производства на четверть, другие приводят цифры до трети остановленных мощностей. Реальное падение выпуска нефтепродуктов, по официальным данным, составило 9% в апреле и 13% в мае, по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года.

Удары приходятся на установки первичной и вторичной переработки, ремонт которых требует месяцев и осложнен санкционными ограничениями на импорт оборудования. При сохранении темпов атак дефицит может охватить большинство регионов, что приведет к росту розничных цен, новым лимитам продаж и сбоям в снабжении сельского хозяйства в период уборочной кампании, считают наблюдатели.