Маркетплейсы предложили обязать страховать товары продавцов на случай форс-мажоров

Маркетплейсы нужно обязать страховать товары продавцов на случай их утраты или повреждения в результате пожаров, атак беспилотников и других форс-мажоров, считают в Союзе электронной торговли (СЭТ). Союз направил соответствующие предложения в Минпроиторг России и Wildberries, селлеры последнего теряют огромные средства в продолжающейся серии атак беспилотников.

В СЭТ сообщают, что после пожаров на складах Wildberries продавцы начали массово обращаться в союз с предложениями о защите поставщиков. Сейчас отсутствие внятных механизмов компенсации подрывает доверие к маркетплейсам и создает значительные риски для малого и среднего бизнеса, пишут "Ведомости".

Кроме обязательного страхования товаров, принимаемых на хранение, в союзе предлагают создать компенсационный фонд, из которого в случае форс-мажоров селлерам бы возмещались убытки.

Накануне стало известно, что Wildberries провела второй транш поддерживающих выплат продавцам, чьи товары сгорели и пострадали во время атак беспилотников. Выплаты получили 97 тыс. предпринимателей. При этом ряд СМИ сообщает, что Wildberries самой может потребоваться помощь государства из-за возникших расходов, и правительство России, якобы, сейчас рассматривает варианты оказания такой поддержки.