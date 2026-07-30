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Фото: Накануне.RU

В Челябинске объявлена стоимость проживания в гостиницах межвузовского кампуса

В Челябинске названа стоимость проживания в гостиницах межвузовского кампуса.
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Завершено строительство восьми гостиниц межуниверситетского кампуса. Жилой комплекс рассчитан на 3,4 тыс. мест и предназначен для студентов, аспирантов и научно-педагогических работников. Скоро начнется заселение. Тем, кто уже подал заявку через официальный сайт, рекомендовано внимательно следить за датами.

С 3 августа представители управляющей компании свяжутся с каждым заявителем для уточнения деталей размещения, предпочтений по типу номера и ответов на вопросы. Это первый этап процедуры. С 20 августа стартует приглашение на заключение договоров найма. Приглашения получат студенты, подтвердившие свои намерения. Именно на этом этапе за каждым резидентом официально закрепят конкретное место в одной из гостиниц. Без заключения договора место не бронируют.

Стоимость проживания – от 10,9 тыс. руб. в месяц при двухместном размещении и от 16,8 тыс. – при одноместном. В сумму включены коммунальные услуги, высокоскоростной Wi-Fi, доступ к общественным пространствам, охрана и обслуживание номеров. Корпуса адаптированы для маломобильных групп населения: есть лифты, пандусы и специализированные номера, сообщает министерство образования и науки Челябинской области.

Теги: Межвузовский кампус, заселение, стоимость


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