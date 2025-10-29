Блогер-миллионник Ян Дилан показал современный студенческий кампус в Челябинске

В Челябинске строится современный студенческий кампус мирового уровня. Об этом в своей группе во "Вконтакте" сообщил блогер-миллионник Ян Дилан.

В своем видеоролике он показал комплекс гостиниц для студентов и инженерную школу "Сердце Урала". По словам блогера, уже скоро здесь появятся лаборатории, где исследователи будут создавать новые материалы: высокопрочную керамику, полимеры, металлы и другие инновационные решения.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказывал об активном строительстве межуниверситетского кампуса – одного из самых масштабных инфраструктурных проектов региона. Основные усилия были сосредоточены на строительстве шести гостиничных корпусов.