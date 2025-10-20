В Челябинске ускоренными темпами возводят межуниверситетский кампус мирового уровня

В Челябинске активно продвигается строительство Межуниверситетского кампуса – одного из самых масштабных инфраструктурных проектов региона. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По словам главы Южного Урала, сейчас основные усилия сосредоточены на втором этапе – строительстве шести гостиничных корпусов, где ежедневно трудятся сотни специалистов. Готовность объектов уже превысила 65%.

Параллельно стартовал третий этап – возведение учебно-научного комплекса и многофункционального конференц-зала. На площадке ведутся фундаментные работы, а совместно с вузами и индустриальными партнерами прорабатывается оснащение более 40 современных лабораторий.

Проект реализуется по поручению президента России в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" и находится на личном контроле губернатора региона. Новый кампус станет мощным образовательным центром, способным привлечь талантливую молодежь и укрепить научный потенциал Южного Урала.