В больницы Кирова доставили 12 пострадавших в результате атаки ВСУ

В больницы Кирова доставили 12 пострадавших в результате атаки ВСУ, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

По его словам, состояние одного человека крайне тяжелое, еще двое находятся в тяжелом состоянии.

Еще 14 пострадавших при атаке получили помощь амбулаторно, передает ТАСС.

Напомним, предприятие в Кирове сегодня утром было атаковано ракетой. По данным властей, погибли шесть человек, еще 26 пострадали. На территории предприятия после атаки начался пожар, спустя несколько часов его потушили.