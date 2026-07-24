В больницы Кирова доставили 12 пострадавших в результате атаки ВСУ
В больницы Кирова доставили 12 пострадавших в результате атаки ВСУ, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
По его словам, состояние одного человека крайне тяжелое, еще двое находятся в тяжелом состоянии.
Еще 14 пострадавших при атаке получили помощь амбулаторно, передает ТАСС.
Напомним, предприятие в Кирове сегодня утром было атаковано ракетой. По данным властей, погибли шесть человек, еще 26 пострадали. На территории предприятия после атаки начался пожар, спустя несколько часов его потушили.