В США зафиксирована рекордная за последние 35 лет заболеваемость корью

В США зафиксирована рекордно высокая за последние 35 лет заболеваемость корью. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, с начала года в стране зарегистрировано 2295 случаев – это больше, чем за весь 2025 год (2289 случаев), пишет Washington Post. Представители университета отмечаются, что такому быстрому росту способствовали крупные вспышки кори в начале года в штатах Южная Каролина и Юта.

Медицинское сообщество обеспокоено тем, что вспышки быстро и широко распространяются, а не локализуются в недостаточно вакцинированных сообществах.

Очевидной причиной роста заболеваемости является снижение числа вакцинированных. Кроме того, медики жалуются на "затрудненный доступ к пострадавшим сообществам", а также целое поколение врачей, которые толком не знают как лечить это ранее почти исчезнувшее заболевание.

Уровень вакцинации снижается уже много лет, а скептицизм в отношении вакцин растёт. Возрастное распределение случаев заболевания свидетельствует о том, что уязвимость накапливалась годами. Только около одной пятой зарегистрированных случаев приходится на детей младше 5 лет. Примерно половина случаев приходится на людей в возрасте от 5 до 19 лет, и около 30% — на взрослых, что указывает на то, что группы людей оставались непривитыми на протяжении поколений, отмечает издание.

По данным Центра по контролю заболеваний, более 90% случаев заражения произошло среди непривитых людей или среди тех, чей статус был неизвестен.