Росавиация ограничила высоту полета в районе московского авиаузла

Росавиация ввела новые ограничения на полеты в районе московского авиаузла – предельная высота полета теперь составляет до 4900 метров, запрещены транзитные пролеты через обозначенный район. Изменения связаны с безопасностью, однако, корректировки маршрутов увеличат полетное время и топливные расходы, пишет "Коммерсант". Также на низких высотах увеличивается вероятность столкновения с птицами.

По мнению одного из инсайдеров, некоторые перевозчики могут отказаться от ряда транзитных рейсов, если ограничения будут длительными. Но в любом случае эти издержки не сравнимы с теми, что несут авиакомпании из-за закрытия воздушного пространства во время атак беспилотников.

Пока ограничения введены только до 12 августа, уточнили в Росавиации.

Источники сообщают, что ограничения введены по инициативе Минобороны из-за участившихся атак беспилотников на столичный регион.

Напомним, с 20 июня "до особого уведомления" Росавиация по предложению Минобороны запретила полеты легких самолетов на высоте до 5200 м в Центральной России.