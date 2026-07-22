В Челябинске бухгалтер наказана за кражу 6 миллионов у работодателя

В Челябинске 54-летняя бухгалтер получила срок за кражу у работодателя крупной суммы.

Преступление совершено в августе 2023 – декабре 2024 гг. Главбух индивидуального предпринимателя много раз переводила деньги со счёта организации на счета своих знакомых. Они не знали о таких действиях.

Сумма ущерба – 6 млн руб. Их бухгалтер потратила на свои нужды. Приговор – три с половиной года колонии общего режима со штрафом в 50 тыс. руб. Удовлетворён гражданский иск, сообщает прокуратура Челябинской области.