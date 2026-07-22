Один человек погиб, еще десять пострадали в результате атаки БПЛА на Кубань

Один человек погиб и десять пострадали при массированной атаке на Краснодарский край, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

По его словам, в Армавире обломки беспилотника попали на территорию одного из предприятий, в результате чего погиб сотрудник.

При атаке складского комплекса в Краснодаре пострадали десять человек, добавил губернатор. Трое находятся в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней тяжести. Их госпитализировали. Остальным шестерым пострадавшим помощь оказали амбулаторно.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на нефтебазе в Армавире в результате атаки беспилотников. В Краснодаре БПЛА атаковали склад компании Wildberries. Помимо этого, ВСУ нанесли удар по логистическому центру компании в Невинномысске (Ставропольский край). На обоих объектах начались пожары. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил режим ЧС локального уровня в зоне ЧП. Он добавил, что есть обновление данных по пострадавшим. Ранее сообщалось, что пять человек обратились к медикам. Одного из них решили госпитализировать, уточнил Владимиров.