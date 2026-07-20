Трамп нарушил правила церемонии награждения на Чемпионате мира по футболу

Президент США Дональд Трамп нарушил правила церемонии награждения на Чемпионате мира по футболу. Когда команда-победитель встала для фотографирования, довольный Трамп, поздравлявший триумфаторов, не отошел в сторону, а остался стоять сбоку, рядом с командой.

Ситуацию попытался спасти глава FIFA Джанни Инфантино, он заметил, что президент не уходит, подбежал к нему и попытался аккуратно увести "под руку", но Трамп только отмахнулся и остался стоять рядом с победителями.

В прошлом году – на клубном чемпионате мира по футболу, проходившем в США, - Трамп примерно так же остался стоять среди игроков "Челси" после вручения им золотых медалей.