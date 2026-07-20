Mash: Лурье продает квартиру в Хамовниках, за которую судилась с Долиной

Полина Лурье продает пятикомнатную квартиру в Хамовниках, за которую судилась с певицей Ларисой Долиной почти год, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, обсуждается сделка с московским миллионером в 200 млн рублей. Сама Лурье за квартиру заплатила 112 млн. Потенциального покупателя она попросила проверить через юристов.

Также Mash пишет, что Лурье так и не переехала в квартиру, хотя для нее уже был заказан дизайн-проект. Однако ремонт так и не начался.

Напомним, после сделки Долина заявила, что стала жертвой мошенников, после чего началась долгая судебная эпопея. В декабре 2025 года Верховный суд обязал Долину съехать из проданного жилья. Лурье получила право въехать в приобретенную недвижимость спустя полтора года после покупки.