Генерал Мешков проверил работу отдела полиции Ревды

Глава свердловского гарнизона полиции генерал-лейтенант Александр Мешков посетил с рабочим визитом отдел внутренних дел Ревды. Основная цель – участие в оперативном совещании по итогам борьбы данного подразделения с преступностью и профилактики правонарушений в первом полугодии 2026 года. Об этом Накануне.RU рассказал официальный представитель свердловского Главка МВД Валерий Горелых, также принимавший участие в работе совещания.

По его сведениям, с июня текущего года территориальный ОВД возглавляет Валентин Кац, до этого чуть более 2,5 лет занимавший аналогичную должность в ЗАТО города Лесной.

"Ранее он был начальником ОВД Кировграда, где вошел в историю как офицер, организовавший по "горячим следам" в сентябре 2021 года раскрытие чудовищного по жестокости тройного убийства. Местный ранее неоднократно судимый житель зарезал молодую женщину и двух ее 4-летних сыновей-близнецов, а квартиру поджег, чтобы скрыть улики. Полковник полиции Кац и группа сыщиков угрозыска не позволили злодею избежать справедливого наказания. Его вскоре задержали и арестовали, а чуть позже отправили на пожизненное заключение", - отметил полковник Горелых.

В настоящее время Валентин Кац и его новый коллектив обеспечивают правопорядок на территории площадью 1119,8 квадратных километров, на которой проживает около 75 тысяч человек.

В структуру подразделения входит отделение полиции "Дегтярское".

"Обстановка в отделе полиции, прямо скажем, непростая. Некомплект – 65 сотрудников, что в процентном соотношении составляет 28,5%. Вакантны 11 должностей оперуполномоченных, столько же в патрульно-постовой службе, 12 в службе участковых и 5 в ГИБДД. Не заняты 8 должностей руководящего состава. Тем не менее, имеющийся личный состав, несмотря на объективные сложности, прилагает необходимые меры, чтобы криминогенная ситуация в округе находилась под контролем. Так, за 6 месяцев здесь раскрыто 146 преступлений, в том числе 47 категории тяжких и особо тяжких. Как результат, в ведомственной рейтинговой таблице ОВД Ревды занимает второе почетное место в свердловском гарнизоне. Но даже у, так сказать, "передовиков производства" проблемных вопросов в служебной деятельности не меньше, чем у коллег из других отделов полиции", - рассказал Валерий Горелых.

На эти недостатки как раз и обратил внимание начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков. Он заслушал практически всех руководителей оперативного блока, ППС, УУП, следствия, дознания, тыла и кадров.

В итоге критике подверглись должностные лица, допустившие значительный рост числа тяжких преступлений против личности с 13 до 29, снижение показателей на 50% по раскрытию криминальных эпизодов прошлых лет, сокращение успешных операций в сфере незаконного оборота наркотиков и рейдов по борьбе с возросшей уличной преступностью.

"Генерал Мешков строго спросил и за упущения в профилактической работе. Ранее судимыми вновь совершено 82 преступления. Резко подскочила "кривая" нападений в отношении несовершеннолетних – с 18 до 90. Не устроили главу гарнизона также предпринимаемые меры по противодействию нарушениям в сфере миграционных процессов. Иностранные граждане в отчетном периоде 9 раз преступили черту закона, совершив резонансные преступления", - сообщил полковник Горелых.

Он добавил, что каждой службе на состоявшемся заседании были поставлены конкретные задачи и сроки по активизации комплектования и наведения должного общественного порядка в вверенном муниципалитете.

"Александр Мешков заверил участников встречи, что ближе к концу года обязательно проверит, насколько качественно, оперативно и без формализма его поручения были выполнены. Со всеми вытекающими последствиями для тех, кто решение вопросов по более надежной защите граждан от покушений разного рода жуликов и бандитов проигнорирует или продолжит работать, "спустя рукава". Руководству ОВД Ревды нужны новые решения в сфере обеспечения правопорядка на обслуживаемой территории. Этого ждут прежде всего проживающие здесь люди", - заключил Валерий Горелых.