Генерал Мешков проверил работу отдела полиции Ревды

20 Июля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О ситуации в Азовском море

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

Генерал Мешков проверил работу отдела полиции Ревды

Глава свердловского гарнизона полиции генерал-лейтенант Александр Мешков посетил с рабочим визитом отдел внутренних дел Ревды. Основная цель – участие в оперативном совещании по итогам борьбы данного подразделения с преступностью и профилактики правонарушений в первом полугодии 2026 года. Об этом Накануне.RU рассказал официальный представитель свердловского Главка МВД Валерий Горелых, также принимавший участие в работе совещания.

Полицейские в отделе внутренних дел Ревды(2026)|Фото: В.Н. Горелых

По его сведениям, с июня текущего года территориальный ОВД возглавляет Валентин Кац, до этого чуть более 2,5 лет занимавший аналогичную должность в ЗАТО города Лесной.

"Ранее он был начальником ОВД Кировграда, где вошел в историю как офицер, организовавший по "горячим следам" в сентябре 2021 года раскрытие чудовищного по жестокости тройного убийства. Местный ранее неоднократно судимый житель зарезал молодую женщину и двух ее 4-летних сыновей-близнецов, а квартиру поджег, чтобы скрыть улики. Полковник полиции Кац и группа сыщиков угрозыска не позволили злодею избежать справедливого наказания. Его вскоре задержали и арестовали, а чуть позже отправили на пожизненное заключение", - отметил полковник Горелых.

В настоящее время Валентин Кац и его новый коллектив обеспечивают правопорядок на территории площадью 1119,8 квадратных километров, на которой проживает около 75 тысяч человек.

Совещание в отделе внутренних дел Ревды(2026)|Фото: В.Н. Горелых

В структуру подразделения входит отделение полиции "Дегтярское".

"Обстановка в отделе полиции, прямо скажем, непростая. Некомплект – 65 сотрудников, что в процентном соотношении составляет 28,5%. Вакантны 11 должностей оперуполномоченных, столько же в патрульно-постовой службе, 12 в службе участковых и 5 в ГИБДД. Не заняты 8 должностей руководящего состава. Тем не менее, имеющийся личный состав, несмотря на объективные сложности, прилагает необходимые меры, чтобы криминогенная ситуация в округе находилась под контролем. Так, за 6 месяцев здесь раскрыто 146 преступлений, в том числе 47 категории тяжких и особо тяжких. Как результат, в ведомственной рейтинговой таблице ОВД Ревды занимает второе почетное место в свердловском гарнизоне. Но даже у, так сказать, "передовиков производства" проблемных вопросов в служебной деятельности не меньше, чем у коллег из других отделов полиции", - рассказал Валерий Горелых.

На эти недостатки как раз и обратил внимание начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков. Он заслушал практически всех руководителей оперативного блока, ППС, УУП, следствия, дознания, тыла и кадров.

Александр Мешков и Валентин Кац в отделе внутренних дел Ревды(2026)|Фото: В.Н. Горелых

В итоге критике подверглись должностные лица, допустившие значительный рост числа тяжких преступлений против личности с 13 до 29, снижение показателей на 50% по раскрытию криминальных эпизодов прошлых лет, сокращение успешных операций в сфере незаконного оборота наркотиков и рейдов по борьбе с возросшей уличной преступностью.

"Генерал Мешков строго спросил и за упущения в профилактической работе. Ранее судимыми вновь совершено 82 преступления. Резко подскочила "кривая" нападений в отношении несовершеннолетних – с 18 до 90. Не устроили главу гарнизона также предпринимаемые меры по противодействию нарушениям в сфере миграционных процессов. Иностранные граждане в отчетном периоде 9 раз преступили черту закона, совершив резонансные преступления", - сообщил полковник Горелых.

Он добавил, что каждой службе на состоявшемся заседании были поставлены конкретные задачи и сроки по активизации комплектования и наведения должного общественного порядка в вверенном муниципалитете.

Александр Мешков в отделе внутренних дел Ревды(2026)|Фото: В.Н. Горелых

"Александр Мешков заверил участников встречи, что ближе к концу года обязательно проверит, насколько качественно, оперативно и без формализма его поручения были выполнены. Со всеми вытекающими последствиями для тех, кто решение вопросов по более надежной защите граждан от покушений разного рода жуликов и бандитов проигнорирует или продолжит работать, "спустя рукава". Руководству ОВД Ревды нужны новые решения в сфере обеспечения правопорядка на обслуживаемой территории. Этого ждут прежде всего проживающие здесь люди", - заключил Валерий Горелых.

Теги: Мешков, отдел, полиция, Ревда


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети