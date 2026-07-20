Двух работников завода в Ревде осудили за гибель коллеги от выплеска металла

Ревдинский городской суд вынес приговор двум сотрудникам АО "ПромСорт-Урал", по чьей вине погиб их коллега. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Трагедия произошла в сентябре прошлого года во время технологического процесса разливки металла. Сталевар электропечи Андрей Попов и мастер печного участка Михаил Петри допустили нарушения: первый – в технологии, второй – в контроле за безопасностью. Из-за этого потоки расплавленного металла привели в движение спекшуюся смесь в ковше. Под давлением крышку сорвало и раскаленный металл и шлак выплеснулись наружу, попав на одного из работников. На площадке произошло возгорание. Из-за полученных травм рабочий скончался.

Суд признал обоих фигурантов виновными по ч.2 ст. 217 УК РФ "Нарушение правил безопасности на взрывопожароопасных объектах, повлёкшее смерть человека", учтя как смягчающие, так и отягчающие обстоятельства.

Андрей Попов получил 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Михаилу Петри назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор не вступил в силу, стороны вправе обжаловать его в Свердловском областном суде в течение 15 суток.