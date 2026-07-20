Свердловские спасатели отмечают постепенный спад уровня паводковых вод

На территории Свердловской области повсеместно наблюдается спад уровня паводковых вод. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. При этом, спасатели отмечают, что высокий уровень воды в реках сохраняется, а ситуация на Среднем Урале находится под полным контролем экстренных служб.

28 муниципальных образований все еще затоплены, из зон подтопления вывезено 407 человек, включая 97 детей. 86 человек, в том числе 27 детей доставлены в пункты временного размещения. Такие находятся в Ирбитском МО (4), городском округе Ирбит (3) и Камышловском ГО (1). Остальные пострадавшие разместились у своих родственников.

За минувшие сутки от паводковых вод полностью освободились 15 жилых домов и 57 приусадебных участков в четырех населенных пунктах и пяти муниципальных образований. На водных объектах продолжают работать временные гидропосты, с которых каждые три часа снимаются контрольные показания. Спасатели также проводят подворовые обходы, организуют лодочные переправы и оказывают адресную помощь местным жителям. Только за последние 24 часа специалисты МЧС доставили 91 продуктовый набор.

"Наиболее напряженная обстановка сохраняется в городском округе Верх-Нейвинский, Серовском и Полевском муниципальных образованиях в связи с прохождением волны добегания, увеличенными сбросами с гидротехнических сооружений и выпадением осадков", - отмечают в МЧС.

В зоне ЧС работают 543 человека, привлечено 159 единиц техники.

Напомним, что еще 17 июля режим ЧС из-за паводка был введен в девяти муниципальных образованиях Свердловской области: в Кушвинском муниципальном округе, Нижнесергинском муниципальном районе, в Горноуральском, Первоуральске, Староуткинске, Ирбитском муниципальном округе, в Камышловском муниципальном районе, Талицком муниципальном округе и в городе Ирбит.