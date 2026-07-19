Удар по логистическому центру: сорок человек остаются в больницах

Медики Подмосковья и федеральных центров Минздрава России оказывают помощь сорока пострадавшим после атаки на логистический узел. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что врачи борются за жизнь семерых пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии. У остальных госпитализированных специалисты диагностируют травмы средней степени тяжести. Весь медицинский персонал сейчас работает в усиленном режиме, чтобы обеспечить раненых необходимым лечением и медикаментами, пишет ТАСС.

Еще двадцать девять человек получили медицинскую помощь амбулаторно. Эти люди обратились к врачам самостоятельно, и специалисты уже назначили им курс лечения на дому. Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России полностью координирует работу всех медицинских бригад и распределение пациентов по клиникам. Врачи предоставляют пострадавшим полный объем необходимых услуг и лекарств. Министерство здравоохранения продолжает следить за самочувствием каждого пациента и координирует действия региональных и федеральных медицинских учреждений в Московской области.

Сообщалось, что в результате атак беспилотников 18 июля на объекты в Тамбовской и Московской областях погибли восемь человек и пострадали более 80 сотрудников. В Котовске удар по складу Wildberries унес жизни семи рабочих ночной смены, а в Электростали погиб один человек и пострадали еще 57; дополнительные ранения получили четверо рабочих нефтебазы в Ногинске.