Россия и Азербайджан возобновят прямое авиасообщение по ряду направлений

Москва и Баку планируют возобновить в полном объеме прямое авиасообщение между Россией и Азербайджаном. О таких планах заявили министры иностранных дел двух государств Сергей Лавров и Джейхун Байрамов по итогам переговоров в российской столице.

Главы МИД подтвердили, что странам удалось полностью восстановить двусторонние отношения. "В ближайшее время ожидается восстановление прямых полетов по ряду направлений <…>, куда распространялись ограничения после известного трагического случая декабря 2024 года с нашим гражданским самолетом", - заявил глава азербайджанской дипломатии.

Прямое авиасообщение между Россией и Азербайджаном было прервано в конце декабря 2024 года. Причиной стала авиакатастрофа: 25 декабря 2024 года самолёт Embraer 190 авиакомпании AZAL (рейс Баку — Грозный) потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау. На борту находились 67 человек, погибли 38. По результатам расследования причиной назвали непреднамеренное действие системы ПВО в воздушном пространстве РФ.

После трагедии власти Азербайджана на неопределённый срок приостановили авиасообщение. Ограничения затронули сразу несколько направлений: были отменены полёты AZAL в российские города (Грозный, Махачкала, Сочи, Минеральные Воды, Владикавказ, Нижний Новгород, Самара, Саратов, Уфа, Волгоград), а также прекратились рейсы российских авиакомпаний из ряда городов РФ в Азербайджан. Позже часть рейсов была восстановлена, на некоторых направлениях даже увеличена частота вылетов.