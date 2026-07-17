17 Июля 2026
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Фото: Накануне.RU

В Сургуте назначили условные сроки пенсионерам, отрицающим распад СССР

В Сургуте назначили условные сроки пенсионерам, отрицающим распад СССР, сообщает Neft.

В Сургуте суд вынес приговоры пенсионерам – участникам экстремистского объединения "МОО "СССР"*, которые отрицали распад Советского Союза. С 2019 года они создали местную ячейку, проводили собрания, пропагандировали свою идеологию и издавали документы, призванные препятствовать работе органов госвласти. Одна из руководительниц, 62-летняя пенсионерка, занимала множество "должностей" – от зампреда президиума Верховного Совета СССР до главы ЦИК и Верховного суда, а также назначила себя "Верховным Главнокомандующим ВС СССР" в звании генерал-полковника. Другие осужденные тоже занимали различные "посты" внутри организации.

За 3,5 года ячейка собрала свыше 700 тысяч рублей: около 150 тысяч ушло на финансирование запрещенной организации, еще 550 тысяч – на аренду помещений, технику и расходные материалы. Суд признал пенсионеров виновными в организации и участии в экстремистской деятельности, сборе средств и склонении граждан к вступлению в ячейку. Все получили условные сроки от пяти до семи лет и запрет на участие в общественных организациях.

* Организация "МОО "СССР" признана экстремистской и запрещена в РФ.

Теги: пенсионер, распад СССР, экстремизм


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