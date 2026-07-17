Прокуратура нашла массу нарушений в уральском приюте для собак

На Среднем Урале прокуратура выявила многочисленные нарушения в деятельности приюта для собак.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, проверка проводилась в Красноуральске с привлечением специалистов департамента ветеринарии Свердловской области и Россельхознадзора. На момент проверки в приюте содержалось около 160 собак, отловленных организацией на основании заключенных муниципальных контрактов.

Было установлено, что в приюте отсутствуют приемное помещение, изолятор и стационар. Отсутствуют различные документы и допускается хранение биологических отходов в одном помещении с продукцией животного происхождения. Также не определены вольеры для изолированного содержания больных псов и животных, у которых имеется подозрение на заболевание Не оборудован изолятор. Кроме этого, была выявлена мясная продукция без маркировки с признаками порчи.

По итогам проверки было возбуждено административное дело. Директор организации оштрафован на 25 тысяч рублей. В прокуратуре заверили, что проконтролируют устранение всех нарушений.