В Киеве продолжаются митинги против отставки министра обороны Федорова

Несколько десятков человек вышли в Киеве к правительственному кварталу, протестуя из-за отставки министра обороны Украины Михаила Федорова.

Как сообщает ТАСС, люди скандируют "Позор". В руках они держат картонки с надписями в поддержку Федорова и против главкома ВСУ Александра Сырского.

Накануне толпы людей вышли на улицы Киева, Одессы, Львова, Днепропетровска, Харькова, Полтавы и других городов. У офиса Владимира Зеленского собрались митингующие с картонными транспарантами.

Ранее Зеленский заявил, что уволил Михаила Федорова с поста министра обороны, так как он провалил реформу ТЦК и имел серьезные разногласия с главкомом ВСУ Сырским.По данным СМИ, киевский главарь пошел на этот шаг, так как западные партнеры видят в Федорове будущего главу государства. Федоров же, напротив, дал понять, что именно из-за границы на Зеленского надавили, чтобы уволить министра обороны.