В результате взрыва неизвестного устройства в Москве ранен подросток

Подросток пострадал из-за взрыва неизвестного предмета в Москве, пишет Baza.

По информации телеграм-канала, неустановленное лицо сбросило взрывное устройство, похожее на гранату, из окна дома на Коломенской набережной. В этот момент из подъезда выходил 16-летний подросток. В результате взрыва он получил ранение руки.

Напомним, в прошлом году в Красногорске 10-летний мальчик лишился нескольких пальцев из-за взрыва устройства, замаскированного под купюру.