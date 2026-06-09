09 Июня 2026
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Суд разрешил генерацию дипломов ИИ?

Верховный суд Татарстана восстановил студентку Московского международного университета, отчисленную из-за дипломной работы, сгенерированной нейросетью.
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Университет ссылался на результаты проверки в системе антиплагиата, показавшие высокий процент ИИ-контента. А научный руководитель посчитала часть текста фальсификацией. Но студентка оспорила решение в суде. Районный суд признал отчисление незаконным по нескольким основаниям процедурного характера, а также указал на вероятностный характер данных проверки на плагиат, после чего окончательное решение должно быть принято проверяющим экспертом. А научный руководитель студентки формально не обладал такой компетенцией.

В итоге судебная коллегия Верховного суда Татарстана признала решение районного суда законным и обоснованным. Студентку восстановили на четвертом курсе, а вуз обязали допустить дипломную работу к защите при оригинальности не менее 50%. С вуза также взыскали 40 тыс. рублей компенсации морального вреда и 20 тыс. рублей штрафа.

Так как аргументы суда применимы практически ко всем студентам, Верховный суд Татарстана фактически дал добро на генерацию дипломных работ ИИ. Тем временем все эксперты называют огромной проблемой использование ИИ даже в дипломах, в результате чего невозможно установить подлинную квалификацию выпускников, которым уже дипломы пишет ИИ.

Теги: искусственный интеллект, диплом, образование, вуз


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