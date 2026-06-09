В России выставили на аукцион принадлежавший Юревичу отель

На Южном Урале начался аукцион по продаже национализированного ООО "ОтельСтрой".

Лот опубликован на портале "Гис торги". Начальная цена – 994,2 млн руб. Шаг аукциона – 9,94 млн руб. Заявки принимают с 9 по 16 июля, аукцион назначен на 18 июня, говорится в карточке. "Ъ-Южный Урал" уточняет, что продаваемое ООО – оператор отеля Radisson Blu. Когда-то оно принадлежало экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу

В мае 2024 г. Центральный районный суд Челябинска удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ об изъятии 26 компаний у экс-губернатора Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова.