Прокуратура подключилась к ситуации с задержками рейсов в екатеринбургском Кольцово

Во вторник в екатеринбургском аэропорту Кольцово оказались задержаны несколько рейсов. К ситуации подключилась прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, сегодня, 9 июня, из-за позднего прибытия самолетов, по причине ограничения в аэропортах Сочи и Москвы, в Кольцово задержаны следующие рейсы:

N4-504 и U6-219 в Сочи,

U6-2007 в Ташкент,

U6-503 в Калининград,

SZ-210 в Душанбе,

U6-622 в Читу.

Свердловская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, ожидающих вылета. На первом этаже аэропорта Екатеринбурга организована работа мобильной приемной ведомства.

Напомним, накануне в авиакомпании "Уральские авиалинии" заявили о корректировках расписания из-за ситуации с ограничениями в российских аэропортах.