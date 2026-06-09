В Ульяновской области предотвратили теракт в колонии в канун Курбан-байрама

Сотрудники ФСБ и ФСИН предотвратили теракт в одном из исправительных учреждений Ульяновской области.

По данным спецслужбы, один из заключенных, сторонник запрещенной в РФ террористической организации, планировал убить сотрудников колонии в канун праздника Курбан-байрам.

Мужчина руководствовался мотивами религиозной ненависти и вражды, уточнили в ФСБ. Сейчас он изолирован от осужденных и содержится в другом учреждении. Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к совершению теракта.

В декабре сотрудники ФСБ предотвратили теракт в колонии Ростовской области. По данным ведомства, его готовили заключенные - граждане одной из стран Средней Азии. Подозреваемые составили план по захвату заложников из числа сотрудников учреждения. Также они планировали поджог зданий.