ФСБ предотвратила теракт в колонии Ростовской области

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в колонии Ростовской области. По данным ведомства, его готовили заключенные - граждане одной из стран Средней Азии.

Подозреваемые составили план по захвату заложников из числа сотрудников учреждения. Также они планировали поджог зданий, пишет ТАСС.

Уточняется, что подозреваемые являются сторонниками организации, признанной террористической.

Напомним, в июне прошлого года террористы захватили в заложники сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Позже сообщалось, что несколько сотрудников СИЗО-1 организовали незаконный канал поставок запрещенных предметов в учреждение. Заключенные могли купить телефоны, ножи, алкоголь, часы и даже оплатить ночные киносеансы в камере.