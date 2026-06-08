09 Июня 2026
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Шесть муниципалитетов Югры получили субсидии на патриотические проекты

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа выделило субсидии шести муниципалитетам на создание инфраструктурных проектов патриотического воспитания граждан в 2026 году, сообщил губернатор региона Руслан Кухарук по итогам заседания правительства, передает корреспондент Накануне.RU.

Общая сумма финансирования превысила 94 млн рублей. Победителями конкурса, организованного департаментом молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры, стали Нягань, Югорск, Кондинский, Советский, Сургутский и Ханты-Мансийский районы.

Как пояснил директор департамента Яков Самохвалов, конкурс на поддержку инфраструктурных проектов патриотической направленности прошел в округе впервые. Средства получат площадки, оборудованные полосами препятствий, тирами, плацами для строевой подготовки. По поручению губернатора к отбору лучших локаций привлекли ветеранов СВО, представителей муниципалитетов и исполнительных органов. На выделенные деньги закупят оборудование для лазертага, страйкбола, макеты для занятий по тактической медицине, а также проведут ремонтные и строительные работы для создания условий для теоретических занятий.

Теги: муниципалитеты, патриотические проекты, конкурс


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