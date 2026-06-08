Экс-преподавателя УрЖТ оштрафовали на 1,5 миллиона за взятки

Бывшему преподавателю Уральского железнодорожного техникума (ГАПОУ СО "УрЖТ") Юрию Черкашину вынесли приговор. Его признали виновным в совершении 15 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ "Получение взятки должностным лицом".

Установлено, что с декабря 2023 года по июнь 2024 года преподаватель получал взятки от студентов за допуск к зачетам, решение экзаменационных вопросов и руководство дипломными проектами. Общая сумма взяток составила 180 тыс. рублей.

Один из случаев произошел в ноябре 2023 года. Зная о выбранной студентом теме выпускной работы и о своем предстоящем назначении руководителем, Черкашин стал требовать от учащегося деньги за "действия, входящие в его служебные полномочия". Для конспирации он использовал созданный в мессенджере WhatsApp бизнес-аккаунт с женским именем "Елена Ургупс". По аналогичной схеме были совершены и другие преступления.

Суд признал Юрия Черкашина виновным, назначив ему наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн рублей. Кроме того, бывшему преподавателю запрещено заниматься педагогической деятельностью в течение четырех лет. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.