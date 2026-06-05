Личные вещи Мэрилин Монро продали на аукционе за 2,5 млн долларов

Портал Page Six сообщил, что на аукционе к 100-летию Мэрилин Монро фанаты скупили ее вещи на 1,86 млн фунтов. Основу коллекции составили предметы из архива близких друзей звезды - семьи Ростен. Самым дорогим лотом стал костюм Christian Dior, в котором актриса проводила медовый месяц с Джо Ди Маджо. Покупатель заплатил за него рекордные 334 665 фунтов. Также за 288 тысяч фунтов ушли серьги, которые Мэрилин носила на съемках фильма "Зуд седьмого года".

Особый интерес вызвали личные письма. Послание драматурга Артура Миллера о попытке спасти их брак продали за 46,5 тысячи фунтов. За ту же сумму купили письма психиатра Ральфа Гринсона, где он описывал последние дни жизни актрисы. Кроме того, участники торгов приобрели браслет со стразами, часы Fabergé и личную телефонную книгу звезды. Успех аукциона подтвердил, что спустя десятилетия интерес к частной жизни легенды Голливуда остается огромным.

Ранее власти Грузии решили продать на аукционе личную коллекцию вин Иосифа Сталина, чтобы на вырученные средства открыть в стране новую школу виноделия. В секретном тбилисском хранилище, которое вскрыли только на этой неделе, обнаружили около 40 тысяч бутылок редких грузинских и французских напитков.