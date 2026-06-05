Полиция Екатеринбурга нашла семиклассников, устроивших опасные игры на крыше ради рилсов

Полиция установила личности подростков из Екатеринбурга, устроивших опасные игры на крыше многоэтажного дома. Свои развлечения школьники снимали на видео.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского УМВД, видео с инцидентом было опубликовано и распространено по сети 2 июня текущего года. Один из подростков спустился с крыши на козырек верхнего балкона дома по улице Степана Разина. Обратно же залезть он не смог, однако его друзья только смеялись и снимали происходящее на телефон.

Спуститься ему помог прохожий, ставший свидетелем ситуации.

"Все участники инцидента в тот же день были установлены сотрудниками ПДН отдела полиции №5. Выяснилось, что они обучаются в 7 классе одной из школ Ленинского района. Ранее на учете не состояли, характеризовались положительно", - рассказали в полиции.

Там добавили, что уже в участке дети объяснили свое поведение желанием сделать эффектное фото и видео для соцсетей. Всех школьников поставили на учет, а их родителей привлекли к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.

Полиция Екатеринбурга еще раз призывает несовершеннолетних соблюдать элементарные правила личной безопасности и не рисковать жизнью ради рилсов, которые могут стать последними в их ленте.