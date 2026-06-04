Председатель Экономического совета ЛДПР рассказал, что делать для снижения стоимости топлива в России

Подорожание топлива и ограничение его продаж - это уже не просто сезонное явление. Для улучшения ситуации на внутреннем рынке необходимо менять налоговые режимы. Так считает председатель Экономического совета ЛДПР, президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин.

"Я думаю, что дефицит в Крыму и подорожание топлива в некоторых регионах связано с двумя причинами. Первая причина вызвана тем, что ВСУ, ведомые западными кураторами, начали прицельно бить по нашей нефтяной отрасли, по нефтеперерабатывающим заводам, желая нанести ущерб нашей экономике. Вторая причина высоких цен на бензин состоит в том, что у нас налоговая политика нацелена на то, чтобы собрать деньги самыми простыми способами, не обращая внимания на последствия для реального сектора, для населения", - считает Константин Бабкин.

По его словам, необходимо перенастроить экономическую политику так, чтобы ее цель была не вывести как можно больше сырья за рубеж и продать его, а чтобы это самое сырье в России перерабатывалось, чтобы мы производили много товаров, чтобы развивалась несырьевая экономика. Для этого надо радикально снизить внутренние налоги на производство энергоносителей, налог на добычу полезных ископаемых, акцизы на производство бензина, НДС, налог на прибыль. И при этом надо повысить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты для того, чтобы перепад между мировыми и внутренними ценами был как можно больше. Тогда нефтяные компании будут заинтересованы в том, чтобы больше сырья оставлять в стране и перерабатывать его.

"По нашим оценкам, это все приведет к тому, что бензин у нас подешевеет раза в два. Соответственно, снизится себестоимость производства всех товаров, наша экономика станет гораздо более конкурентоспособной", - подчеркнул Константин Бабкин.