Мэр Хабаровска стал участником IV благотворительного аукциона, приуроченного к Дню защиты детей

В Хабаровске состоялся IV благотворительный аукцион, который прошел в детском доме № 1 и был приурочен к Международному дню защиты детей. Участие в аукционе принял мэр города Сергей Кравчук.

В ходе аукциона на торги выставили картины и изделия, созданные воспитанниками детских домов. Все вырученные средства пойдут на исполнение желаний юных авторов.

Участниками аукциона также стали вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов, представители правительства Хабаровского края и городской администрации, депутаты краевой законодательной и городской думы, руководители крупных предприятий, а также неравнодушные жители Хабаровска - в том числе те, кто регулярно помогает детям, оставшимся без родителей.

Организаторы сообщают, что по итогам мероприятия удалось собрать рекордную сумму - 639 тысяч рублей. Средства направят талантливым воспитанникам детских домов, представившим свои работы, чтобы помочь им осуществить заветные мечты.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук также приобрёл несколько картин и изделий.

«Чужих детей не бывает. Эти ребята столкнулись с нелегкими испытаниями, но их творчество - как луч света: оно показывает, насколько они открыты миру и полны внутренней силы. Благодаря финансовой поддержке они смогут и дальше развивать свои дарования - раскрывать то, что заложено в них природой, и идти к своим мечтам», - отметил глава Хабаровска.

Как выяснили организаторы, ребята планируют направить вырученные деньги на помощь участникам СВО, а также на благоустройство и развитие того места, где они живут.