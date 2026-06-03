Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в ДНР, семь человек погибли

В городе Енакиево ударный БПЛА атаковал рейсовый автобус "Москва—Симферополь". По предварительным данным, погибли семь гражданских лиц, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести, всем оказывается необходимая помощь, написал Пушилин в Telegram-канале. Глава региона назвал атаку "очередным актом беспрецедентной нечеловеческой агрессии".

Напомним, 22 мая ВСУ атаковали здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали 65. 1 июня президент РФ Владимир Путин провел совещание о ходе расследования теракта в Старобельске. Он подчеркнул, что наказание для тех, кто устроил это нападение, будет неотвратимым.