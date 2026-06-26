В Прикамье студентке грозит срок за дропперство

17-летняя студентка-первокурсница из Чайковского попала под "уголовку". Ей грозит срок за дропперство.

По версии силовиков, в конце 2025 – начале 2026 гг. студентка оформила заявку на открытие расчётного счета и выпуск к нему дебетовой банковской карты. Получив её, девушка передала карту неизвестному вместе с данными для доступа и авторизации. Девушка-дроппер призналась, что предложение о "лёгком" заработке получила в мессенджере. За передачу банковской карты и паролей она получила 1 тыс. вместо обещанных 7 тыс. руб.

Карточку студентки мошенники использовали уже в день получения. В Вологодской области аферисты похитили у потерпевшего почти 100 тыс. руб., часть которых перевели на карту девушки-дроппера из Чайковского. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот средств платежей", сообщает УМВД по Пермскому краю.

Ранее в Банке России озвучили, сколько стоят на чёрном рынке так называемые "дропперские карты" – вид банковского изделия, который оформляют на подставного человека или передают мошенникам либо теневому бизнесу. В 2024 г. стоимость таких карт достигла 30–40 тыс. руб.