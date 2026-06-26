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Образование Тюменская область
Фото: Накануне.RU

В Тюмени вскоре начнут второй этап строительства межвузовского кампуса

В Тюмени получено положительное заключение государственной экспертизы по второму этапу строительства межуниверситетского кампуса мирового уровня.
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"Теперь мы можем перейти к активной фазе работ. В июле приступим к строительству девяти крупных объектов", - написал в своём telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

На территории кампуса будет технопарк, учебно-лабораторный корпус, центр развития и поддержки талантливой молодёжи, физкультурно-оздоровительный комплекс, конгресс-центр и четыре гостиницы-общежития для студентов.

"Кампус, который мы возводим в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети", – это стратегическая инвестиция в развитие тюменской науки. Он станет точкой притяжения для талантливых молодых людей со всей страны и из-за рубежа. Благодаря новейшей инфраструктуре наши университеты смогут совершить качественный рывок и реализовать свой образовательный, научный и инновационный потенциал", - считает губернатор.

Тюмень – один из крупных студенческих городов России. В вузах области учатся десятки тысяч студентов. Поэтому и родилась идея создать Межвузовский кампус. Это не просто комфортное жильё для студентов и преподавателей. Это общественное пространство для всех.

В августе 2023 г. было заключено концессионное соглашение по строительству межвузовского кампуса. В 2024 г. прошли проектные работы, в 2025-ом началось строительство, которое должны завершить к 2028 г.

Теги: Тюмень, межвузовский кампус, строительство


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