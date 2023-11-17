В Тюменском госуниверситете стартовала сессия, посвященная созданию межвузовского кампуса

Сессия, посвященная созданию межвузовского кампуса, стартовала в Тюменском госуниверситете, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Во встрече участвуют жители областной столицы разных возрастов. В качестве экспертов выступают представители правительства Тюменской области, сотрудники университетов и урбанисты региона. Рекомендации, разработанные участниками сессии, будут переданы рабочей группе, которая занимается реализацией проекта.

Как рассказала младший научный сотрудник Лаборатории исторической географии и регионалистики ТюмГУ Кристина Рассказова, сессия прошла на основе природоохранной игры KIPS, которая предполагает выделение и сохранение ключевых черт окружающей среды.

"По моему мнению, это идеальный дизайн-проект игры для текущего проекта, потому что мы находимся в очень необычной ситуации, когда нам нужно реализовать современное научно-образовательное пространство и в то же время сохранить природный и рекреационный потенциал территории. Надеюсь, сегодняшнее проектирование поможет нам в этом непростом деле.

Напомним, в августе было заключено концессионное соглашение по строительству межвузовского кампуса. В 2024 году будут вестись проектные работы, в 2025 - строительство, которое должны завершить к 2028 году.

Проект кампуса предусматривает строительство 10 объектов общей площадью свыше 167 000 кв. метров, в том числе учебно-лабораторного комплекса, технопарка, центра поддержки и развития талантливой молодежи, конгресс-центра, спортивного комплекса, четырех общежитий на 4 980 мест, гостиницы на 120 мест.