14 Октября 2025
Уральский ФО
Политика Тюменская область
Фото: Накануне.RU

В Тюмени "Губернаторские чтения" посвятили молодёжи

Глава Тюменской области Александр Моор высказался об очередных "Губернаторских чтениях", которые прошли сегодня в столице региона, и их теме – молодёжи. Экспертом выступила доктор социологических наук, профессор, директор Центра молодёжных исследований Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Елена Омельченко.

"Её исследования помогают понять, как молодые люди видят завтрашний день, чего ждут от жизни и общества, какие ценности и ориентиры формируют их поколения", - написал губернатор в своём telegram-канале.

Темами разговора стало то, как складывается образ будущего у современной молодёжи – от личных планов до общих ожиданий; почему горизонт планирования у большинства молодых людей сегодня не превышает нескольких лет; как региональные сообщества, в том числе тюменское, могут поддержать молодых, создавая возможности для самореализации здесь, на своей земле.

"Отдельное внимание – вопросам идентичности и участия. Молодёжь хочет быть не наблюдателем, а активным участником изменений. Важно, чтобы этот импульс был услышан и востребован – в учёбе, работе, науке, волонтёрстве, в общественных инициативах. Наша задача – поддержать. В частности, именно для ребят в рамках национального проекта "Молодёжь и дети" мы строим современный межвузовский кампус", - полагает Александр Моор.

Для региона с сильной образовательной и экономической базой тема будущего молодых – ключевая.

"От того, насколько мы понимаем и поддерживаем молодёжь сегодня, зависит, какой будет Тюменская область завтра", - написал Александр Моор.

