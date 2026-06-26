В полиции назвали фейком сведения о мародерстве в пострадавшей от урагана Кушве

В ГУ МВД по Свердловской области официально заявили, что сведения о мародерстве в пострадавшей от урагана Кушве являются фейком.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, накануне сетевой ресурс Ural Mash распространил новость о якобы имеющихся фактах мародерства в пострадавшем от стихии городе. В полиции опровергли эти сведения, назвав их информационной "уткой".

"Это откровенная провокация и самопиар на беде уральцев. Подобные "сенсации" вводят общественность и журналистов в заблуждение, а также могут служить поводом для панических настроений граждан и дискредитации органов власти. Улицы муниципального образования в круглосуточном режиме патрулируют наряды полиции. С момента внезапного стихийного бедствия и до настоящего времени ни одного заявления в территориальный ОВД о фактах мародерства не поступало. Об этом меня официально заверило руководство отдела полиции Кушвы. Любой уважающий себя блогер или представитель масс-медиа обязан проверить у соответствующих ведомств публикуемые материалы на предмет их правдивости", - прокомментировал ситуацию полковник Горелых.

Он призвал журналистов электронных и печатных СМИ, а также авторов различных блогов перепроверять новости Ural Mash на актуальность.

Напомним, сейчас в Кушве, пострадавшей от разрушительного смерча, продолжаются аварийно-восстановительные работы.