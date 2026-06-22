Специалисты «Россети Урал» оперативно устраняют локальные технологические нарушения, вызванных непогодой, в Кушвинском, Горноуральском и Верхнетуринском муниципальных округах

Сегодня вечером прохождение грозового фронта со шквалистым ветром вызвало локальные технологические нарушения в основной распределительной сети, в результате которых без электроснабжения временно остались жители города Кушвы, а также части Верхней Туры, поселка Баранчинский и сел Большая Лая и Малая Лая.

Для скорейшего выявления причин отключений специалисты «Россети Урал» незамедлительно выехали на места для осмотра энергообъектов и оборудования.

На данный момент ведутся аварийно-восстановительные работ. Как сообщили в компании, энергетики делают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки вернуть энергоснабжение в дома обесточенных потребителей.

Свердловский филиал «Россети Урал» переведен в особый режим работы. Всю актуальную информацию о перерывах в подаче электроэнергии и сроках ремонта можно получить по единому бесплатному номеру 8-800-220-0-220 (звонок по России бесплатный) или по короткому номеру 220 для мобильных телефонов.