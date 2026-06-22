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Общество Кировская область
Фото: t.me/aleksandrsokolov43

Александр Соколов объявил о старте в Кировской области нового проекта «Вятские дворики»

Губернатор Кировской области Александр Соколов в ходе оперативного совещания дал старт новому региональному проекту, задача которого сделать комфортнее жизнь тысяч кировчан. В Кировской области начинается реализация проекта «Вятские дворики».

"Сегодня мы анонсируем начало проекта «Вятские дворики». Мне кажется, правильно подобран слоган — «Вятские дворики — к своему дому с любовью!». В регионе уже много сделано по дорогам, социальным объектам и общественным пространствам. Следующий шаг — дворы, потому что именно с них для человека начинается ощущение порядка и заботы. Жители сами обсуждают, выбирают и голосуют за то, каким должен быть их двор, а мы даем ресурс и сопровождение до результата, - рассказал Александр Соколов. - Проект «Вятские дворики» запланирован на 2027—2029 годы, на него направим 1 миллиард рублей и благоустроим не менее одной тысячи дворовых территорий", - подчеркнул Александр Соколов.

Глава региона сообщил, что в этом году пройдёт отбор проектов, а со следующего года начнется их реализация.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

"Это, по сути, второй большой проект после «Дорожного миллиарда», где тоже выбор остается за жителями", — сказал губернатор.

Реализация проекта рассчитана на 3 года. В 2026 году пройдет обор первых 300 дворов, которые будут благоустроены в 2027 году. Проекты, которые будут участвовать и не победят, смогут принять участив отборе в следующем году и даже получить преференции.

Заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Петряков пояснил, что стать участниками проекта жители многоквартирного дома смогут, оформив решение на общем собрании, в котором необходимо определить объем работ – например, ремонт дворовых проездов, тротуаров, бордюров, устройство ливневки, освещения, детской или спортивной площадки, парковки, пандуса или удаление аварийных деревьев и озеленение. Также жителям предстоит утвердить дизайн-проект и смету работ, выбрать представителя дома, который будет курировать реализацию проекта.

Подготовленные проекты (дизайн-проект размещения элементов и локальный сметный расчет) уполномоченный представитель дома должен подать в администрацию своего муниципалитета. Каждый муниципалитет утвердит порядок конкурсного отбора проектов, который будет учитывать такие критерии, как востребованность проекта, доступность для маломобильных граждан, уровень участия граждан в проекте итак далее.

Подтвердить востребованность проекта можно будет с 18 по 20 сентября в пунктах отбора: чем выше поддержка жителей дома, тем больше баллов будет отдано проекту в ходе конкурса.

Осенью пройдет подведение итогов конкурсного отбора. Работы выполнят весной – летом 2027 года.

Теги: александр соколов, проект вятские дворики, благоустройство, общее собрание жителей


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