Рособрнадзор вынес предостережения 20 российским вузам

Рособрнадзор объявил официальные предостережения 20 высшим учебным заведениям. Ведомство опубликовало это сообщение в своем канале. Инспекторы напомнили руководству вузов, что те обязаны соблюдать государственные требования, и предложили им принять меры для исправления ситуации в рамках федерального контроля за образованием.

В список нарушителей попали Московский авиационный институт (МАИ), Московский педагогический государственный университет (МПГУ), Высшая школа сценических искусств и еще 17 организаций. Специалисты ведомства уже внесли информацию об этих предостережениях в Единый реестр контрольных мероприятий. Теперь учебные заведения должны отчитаться о том, как они соблюдают обязательные нормы закона.

Ранее российские вузы начали приемную кампанию и планируют зачислить 1,5 млн студентов, для которых государство выделило более 620 тысяч бюджетных мест с акцентом на медицину, инженерию и педагогику. Абитуриенты могут подать документы через "Госуслуги", почту или лично, при этом для поступающих на бюджет по результатам ЕГЭ срок ограничен 25 июля, а для платников - 20 сентября.