Лечение по полису станет доступнее: в программу ОМС добавили 14 новых методов

Глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин сообщил РИА Новости, что ведомство расширило базовую программу ОМС. В этом году фонд включил в перечень 14 новых способов лечения. Также специалисты перевели еще одну сложную методику из раздела дорогостоящей высокотехнологичной помощи в основной список. Теперь пациенты могут получать эти услуги по обычному полису, а врачам больше не нужно оформлять на них отдельные квоты или искать дополнительные деньги.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко также рассказал о новых возможностях профилактики. Теперь каждый житель России может один раз в жизни сдать бесплатный анализ на наследственные формы дислипидемии. Этот тест помогает вовремя заметить склонность к болезням сердца и сосудов. Кроме того, медики разработали специальные программы обследования, которые помогают людям жить дольше и позволяют выявлять врожденные заболевания у плода еще во время беременности.

Государство усилило и заботу о здоровье детей. Сейчас врачи проверяют каждого новорожденного сразу на 42 заболевания. Если медики находят у ребенка патологию, на помощь приходит фонд "Круг добра". Эта организация берет на себя закупку всех необходимых лекарств для лечения маленьких пациентов. Такие меры позволяют начинать терапию в первые дни жизни, что значительно повышает шансы на выздоровление.

С 1 сентября Минздрав РФ разрешит россиянам проходить МРТ без обязательного направления от врача. Несмотря на то что в большинстве стран такая справка необходима для безопасности, теперь пациенты смогут обращаться на диагностику самостоятельно.