ФСБ задержала агента Киева за слежку за военными объектами в Московском регионе

Задержан 21-летний житель Воронежа, завербованный украинскими спецслужбами для наблюдения за военными объектами в Московском регионе, сообщили в ФСБ России.

По заданию куратора он также подбирал в интернете людей для оказания содействия спецслужбам Украины и участвовал в работе украинских кол-центров, специализирующихся на мошенничестве в отношении россиян.

Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Обвиняемый признал вину, он заключен под стражу.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя, который передавал сведения о российских военных украинским спецслужбам. 63-летнего мужчину через мессенджер привлек к сотрудничеству сотрудник СБУ.