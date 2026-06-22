Неблагодарность: экс-премьер Польши призвал Украину возвратить не ордена, а всю помощь и оружие

Украине вместе с орденами, которые массово вернули бывшие президенты и другие высокопоставленные украинские чиновники в знак протеста против лишения Зеленского высшей государственной награды Польши – ордена Белого орла, стоит вернуть и всю полученную от Польши помощь, включая оружие. Об этом заявил бывший польский премьер-министр Лешек Миллер (2001-2004).

"Раз уж все так стремятся вернуть полученное, пусть вернут "МиГи", танки и оружие. Это был бы жест", – прокомментировал он ситуацию с массовым возвращением польских наград.

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена из-за нового прославления украинских нацистов. Тот в ответ упрекнул Польшу в том, что этим орденом ранее были награждены Екатерина Вторая, Бенито Муссолини и Герхард Шредер и Польша считает это нормальным.

В ответ министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак ответила Зеленскому, что Муссолини и Екатерины Второй давно нет в живых, а экс-канцлер Германии Шредер не оскорблял поляков, как криворожский выскочка.

"Во время пребывания Шредера в должности в Германии не ставили памятников Гитлеру или Гиммлеру, и никакое подразделение Бундесвера не назвали в честь "героев СС", – подчеркнула Енджак .

Она отметила, что ранее Зеленского не беспокоило то, что этот орден получали все эти исторические фигуры, а теперь он оскорбляет тех, кто больше все помогал его режиму.