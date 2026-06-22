МИД Украины: Польша разрушила наши отношения

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев предпримет зеркальные шаги в ответ на действия Польши, которая лишила Зеленского своей высшей государственные награды - ордена Белого орла за новый виток прославления украинских нацистов, в том числе участвовавших в массовом уничтожении поляков.

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Сибига возмущен позицией Польши, потому что "ни один президент другого государства больше не будет диктовать нам нашу историю". Он также обвинил президента Польши Кароля Навроцкого в разрушении "позитивных достижений, которых обе стороны добились в последнее время". И посетовал на рост антиукраинских настроений в Польше. Но он надеется на дальнейшее сотрудничество.

Теперь под вопросом проведение конференции по восстановлению Украины в Гданьске. Решение об участии или неучастии в ней будет принято сегодня Зеленским, который осудил это решение Навроцкого и пригрозил ему тем, что он плохо кончит.

На днях в Польше был проведен опрос о том, как лично Зеленский относится к полякам. И 58% поляков ответили, что негативно. Только 30% считают, что позитивно. То есть действия Зеленского по перезахоронению и прославлению украинских нацистов, уничтожавших поляков, были восприняты в Польше очень болезненно. Об этом говорил даже либеральный премьер Польши Дональд Туск, которого злят эти действия Киева.