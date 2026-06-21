Скорая, перевозившая младенца на ИВЛ, попала в ДТП в Приморье и перевернулась

Во Владивостоке бригада реаниматологов Краевой детской клинической больницы №1 экстренно транспортировала недоношенного новорожденного из Находки в медицинское учреждение. Ребенок был подключен к аппарату ИВЛ. Об этом Накануне.RU сообщили в краевом минздраве.

На выезде из Находки в реанимобиль с включенными спецсигналами врезался легковой автомобиль Toyota. От удара машина скорой помощи перевернулась. К счастью, медики и маленький пациент выжили.

На место оперативно прибыли специалисты КДКБ №1 и Территориального центра медицины катастроф. Малыша на вертолете доставили в неонатальный центр больницы, где сейчас он находится в реанимации и получает всю необходимую помощь. Медиков, которые были в реанимобиле, госпитализировали во Владивостокскую клиническую больницу №2 для осмотра и дальнейшего лечения.