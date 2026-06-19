Крупнов: В России опасный вакуум субъектности

В России сложился вакуум субъектности, грозящий стране тяжелыми последствиями. Так считает председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Он имеет в виду, что у руководства страны нет четкой и ясной созидательной программы действий и признания существующих проблем. На Петербургском международном экономическом форуме общая тональность заявлений была такова, что в экономике в целом все нормально, нужно лишь перезапустить инвестиционный цикл. Единственная обеспокоенность - лишь бы не свернуть с либерального пути, начатого в конце 80-х и 90-х, что озвучил первый вице-премьер Правительства Игорь Шувалов.

Крупнов полагает, что ситуация вернулась к тому, что было в апреле 2022 года, когда тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Россию можно победить. Сейчас на Западе увидели слабину России, и этим во многом объясняется изменение позиции президента США Дональда Трампа. На Западе считают, что Россию можно сломать. Это напоминает эксперту ситуацию середины XIX века, когда европейские страны развязали против России войну, которая позже была названа Крымской. Этого допустить ни в коем случае нельзя.

"Идеальный шторм в нашей ситуации - это возникновение вакуума субъектности. Вот суть вопроса. Само наше состояние провоцируют Запад, чтобы нас добить", - рассказал он в интервью Максиму Калашникову.