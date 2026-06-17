"Татнефть" сняла ограничения на продажу топлива

"Татнефть"отменила ранее введенные лимиты на отпуск бензина АИ-92 и дизельного топлива на своих автозаправках.

"По АИ-95 лимиты - 30 литров - пока сохраняются", - сообщил "Интерфаксу" источник в компании.

Также устранены проблемы, возникшие ранее с терминалами безналичного расчета. Отмечается, что терминалы не работали из-за независящих от компании обстоятельств.

16 июня сообщалось, что "Татнефть" ввела ограничения на продажу топлива. Решение коснулось многих регионов. Одному клиенту выделялся определенный объем топлива: бензин марки АИ — до 20–30 литров на человека, дизельное топливо — до 40–60 литров. Оплата проводилась в основном только наличными.