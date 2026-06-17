Лишние миллиарды в квитанциях: Володин требует навести порядок в ЖКХ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал данные Федеральной антимонопольной службы о массовых нарушениях в 65 регионах страны. Он заявил, что ситуация с ценами на воду и отопление вызывает серьезное беспокойство, сообщает "КП".

Специалисты ФАС выяснили, что коммунальные компании включали в квитанции расходы на ремонт и модернизацию сетей, но на деле эти деньги по назначению не тратили. С начала 2026 года служба обнаружила в тарифах 4 млрд рублей необоснованных начислений. Еще 6,59 млрд рублей компании незаконно собрали во втором полугодии 2025 года. В общей сложности люди переплатили ресурсникам более 10 млрд рублей.

Володин отметил, что организации брали с граждан деньги, но при этом качество услуг не улучшали. По его словам, такая ситуация возникла из-за формального подхода и попустительства региональных властей, которые плохо контролировали рост цен.

Спикер Госдумы напомнил, что в 2026 году вступили в силу новые законы для усиления контроля в этой сфере. С апреля ФАС получила право самостоятельно пересматривать предельные уровни тарифов. Кроме того, для чиновников ввели строгое наказание: если они несколько раз проигнорируют предписания службы, их отстранят от должности на срок до трех лет. Володин уверен, что эти меры помогут навести порядок и защитят права жителей страны.

Ранее Свердловское УФАС оштрафовало компанию "ГАЗЭКС" на 562,5 тысячи рублей за завышение цен на обслуживание и ремонт газового оборудования. Антимонопольная служба признала действия организации незаконными и обязала её снизить тарифы до установленных государством норм.