Полиция обнаружила фальшивый сайт Роскомнадзора для обмана граждан

Управление по борьбе с киберпреступностью МВД России обнаружило новый ресурс мошенников RKN24.RU. Аферисты полностью скопировали дизайн официального сайта Роскомнадзора и наполнили его справочными материалами. Злоумышленники добавили на страницу форму обратной связи и список вымышленных работников ведомства. В МВД пояснили, что преступники используют этот сайт как доказательство своей личности, когда звонят потенциальным жертвам.

На портале мошенники разместили аккуратные портреты, рабочие номера телефонов и подробные биографии "специалистов". Все эти данные должны убедить человека, что он общается с настоящим представителем власти. Когда жертва сомневается, преступники предлагают ей зайти на этот сайт и проверить информацию о "сотруднике". Полиция подчеркивает, что одинаковые качественные фото и детальные описания помогают аферистам быстро завоевать доверие и обмануть граждан.

Ранее заместитель председателя синодального отдела РПЦ Вахтанг Кипшидзе предупредил о мошеннической рассылке, которую злоумышленники ведут от его имени. В своем Telegram-канале он призвал подписчиков не открывать подозрительные письма с прикрепленным файлом под названием "Протокол ЗАКРЫТОГО заседания Священного Синода от 14 мая 2026 года".